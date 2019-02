Muzaffer ve Muz" Broadway'de Okunacak

Hukukçu, akademisyen, şair ve öykü yazarı Yalçın Tosun'un "Muzaffer ve Muz" adlı öyküsü Broadway'de okunacak.



Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Tosun'un 2011'in ekim ayında çıkan "Peruk Gibi Hüzünlü" adlı kitabında yer alan öykü, New York'ta bugün gerçekleşecek "Selected Shorts" adlı sahne şovunda seyirciye sunulacak.



Öykünün İngilizce çevirisi bir süre önce Words Without Borders adlı online dergide yayımlandı.



Selected Shorts adlı etkinlikte, tanınmış ya da tanınmakta olan yazarların hikayeleri, tiyatro ve sinema sanatçıları tarafından Broadway'de bulunan Symphony Space'de seyirci önünde okunuyor.



Podcastleri ve bir radyo programı da bulunan gösteri, 1985'ten bu yana Amerika'da 150'den fazla radyo istasyonu aracılığıyla yaklaşık 300 bin dinleyiciye ulaşıyor.

