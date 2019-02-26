Muzaffer ve Muz' Broadway'de Sahnelecek
40 dakika önce
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Yalçın Tosun'un 'Peruk Gibi Hüzünlü' kitabında yer alan 'Muzaffer ve Muz' isimli kısa hikayesi, 27 Şubat'ta Broadway'de sahnelenecek.
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Yalçın Tosun
'un 'Peruk Gibi Hüzünlü' kitabında yer alan 'Muzaffer ve Muz' isimli kısa hikayesi, 27 Şubat'ta Broadway'de sahnelenecek.
İlk kitabı ' Anne
, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler' ile 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat
Ödülü'nü, ikinci kitabı 'Peruk Gibi Hüzünlü' ile de 2011 Sait Faik
Hikaye Armağanları'nı kazanan Doç. Dr. Yalçın Tosun, Broadway gösterimiyle bir büyük gurur daha yaşayacak. 2017'de 'Muzaffer ve Muz' adıyla Words Without Borders başta olmak üzere birçok uluslararası dergide yayımlanan hikaye, farklı ülkelerden üç yazarın kısa hikayesiyle birlikte Broadway Syphony Space Sahnesi'nde tek gösterim olarak sahnelenecek. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:42 Kaynak: DHA
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