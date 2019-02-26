Son Dakika Haberleri: Muzaffer ve Muz' Broadway'de Sahnelecek

Muzaffer ve Muz' Broadway'de Sahnelecek

40 dakika önce

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Yalçın Tosun'un 'Peruk Gibi Hüzünlü' kitabında yer alan 'Muzaffer ve Muz' isimli kısa hikayesi, 27 Şubat'ta Broadway'de sahnelenecek.

Muzaffer ve Muz' Broadway'de Sahnelecek, System.String[]
İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yazar Doç. Dr. Yalçın Tosun'un 'Peruk Gibi Hüzünlü' kitabında yer alan 'Muzaffer ve Muz' isimli kısa hikayesi, 27 Şubat'ta Broadway'de sahnelenecek.

İlk kitabı ' Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler' ile 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nü, ikinci kitabı 'Peruk Gibi Hüzünlü' ile de 2011 Sait Faik Hikaye Armağanları'nı kazanan Doç. Dr. Yalçın Tosun, Broadway gösterimiyle bir büyük gurur daha yaşayacak. 2017'de 'Muzaffer ve Muz' adıyla Words Without Borders başta olmak üzere birçok uluslararası dergide yayımlanan hikaye, farklı ülkelerden üç yazarın kısa hikayesiyle birlikte Broadway Syphony Space Sahnesi'nde tek gösterim olarak sahnelenecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

Yalçın Tosun, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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