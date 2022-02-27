Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak

27.02.2022 17:01

Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olacak mı? sorusuna ilk olarak Rus basını "İki ülke bugün Belarus'ta görüşecek" iddialarına yer verdi. Ukrayna bu iddiaları yalanlasa da Zelenski son olarak yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya heyetleri Belarus sınırında ön koşulsuz buluşacak" sözlerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı 'lejyoner birliği' kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip Zelenski, ülke dışındaki gönüllülerin oluşturacağı 'lejyoner birliği' kuruluyor: Ülkemize destek için kritik bir öneme sahip Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım! Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
16:35 Ukrayna güçleri Irpin'de kontrolü sağladı! Halk da destek verdi
16:10 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılmasının önündeki engeli Prof. Dr. Gürson söyledi!
16:03 Putin'e bir yaptırım daha! Rusya, bir dev organizasyonu daha elinden kaçırdı
16:02 Sosyal medyada gündem olmuştu! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement