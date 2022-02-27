Ukrayna ve Rusya arasında müzakere olacak mı? sorusuna ilk olarak Rus basını "İki ülke bugün Belarus'ta görüşecek" iddialarına yer verdi. Ukrayna bu iddiaları yalanlasa da Zelenski son olarak yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Rusya heyetleri Belarus sınırında ön koşulsuz buluşacak" sözlerine yer verdi.
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27.02.2022 17:07:08. #1.11#
SON DAKİKA: Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak - Son Dakika