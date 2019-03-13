Son Dakika Haberleri: Müzakereci Polis 3 Dakikada İntihardan Vazgeçirdi

Müzakereci Polis 3 Dakikada İntihardan Vazgeçirdi

1 saat önce

MANİSA'da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Müzakereci Polis 3 Dakikada İntihardan Vazgeçirdi, System.String[]
MANİSA'da, iddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra yapımı devam eden bir okulun dördüncü katına çıkarak intihara kalkışan Murat A. (46), müzakereci polis tarafından 3 dakikada ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde bulunan inşaat aşamasındaki Şehitler Ortaokulu'nun 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşiyle tartışan asker emeklisi 2 çocuk babası Murat A. okulun dördüncü katına çıkarak ayaklarını pencereden aşağıya sallayarak oturdu ve 'Kimse gelmesin, konuşulacak bir şey yok' diye bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis, okulun 4'üncü katına çıkarak Murat A.'yı 3 dakikada ikna etti ve binanın içerisine çekti. Murat A., Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Manisa, Polis, Güncel
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