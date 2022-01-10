Müzakereci polisin bir sözü, kilitli kapıyı açtırdı - Son Dakika

Antalya'da birikmiş dükkan kirasını ödemeyen adam, iş yerini boşaltması için gelen memurları görünce kendisini iş yerine kilitledi. Uzun süre içeriden çıkmayan adam, müzakereci polisin 'Ben senin için 15 gün ek süre aldım, sen de beni içeriye al" sözüyle ikna edildi.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi 2261 Sokak üzerindeki perakende kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir birikmiş kiralarını ödemeyen Zekai A.'nın (52) iş yerine, çıkartılma kararıyla birlikte haciz memurları, nakliye aracıyla geldi. Ekipleri görünce işyerine kendini kilitleyen Zekai A., eline aldığı bıçakla görevlilere çıkmayacağını söyledi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyeri önüne gelen ekipler, uzun süre Zekai A.'yı eyleminden vazgeçiremedi.

"Senin için 15 gün aldım, sen de beni içeriye al"

Eylemin devam etmesi üzerine işyerine müzakereci polis memuru talep edildi. Kısa süre sonra gelen müzakereci polis, önce kapıdan Zekai A.'yı dinledi. Ardından haciz görevlileriyle görüşüp ara yolu bulmaya çalışan müzakereci, Zekai A. için 15 gün ek süre talep etti. Görevlilerin iş yeri sahibine ulaşıp onay almasının ardından müzakereci polis kapıya yönelerek, "Ben senin için 15 gün aldım, sen de beni içeriye al. Aç lütfen abi" dedi. Bunun üzerine Zekai A., yaklaşık 1 saat süren eylemini sonlandırıp kapıyı polis memuruna açtı. İçeride bir süre daha konuşan müzakereci polis ile Zekai A., daha sonra iş yerinden çıkıp birbirlerine sarıldı.

15 gün ek süre verilen Zekai A., polis merkezine götürüldü. - ANTALYA