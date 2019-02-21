Son Dakika Haberleri: Müzakerelerin Askıya Alınması Kararı Sonrası Avrupalı Parlamenterlerden İlk Mesaj

Müzakerelerin Askıya Alınması Kararı Sonrası Avrupalı Parlamenterlerden İlk Mesaj

50 dakika önce

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararını komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararını komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake değerlendirdi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube

Marietje Schaake, Türkiye, Avrupa, Genel
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