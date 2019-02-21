Müzakerelerin Askıya Alınması Kararı Sonrası Avrupalı Parlamenterlerden İlk Mesaj
50 dakika önce
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararını komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake değerlendirdi.
Avrupa
Parlamentosu'nda Türkiye
ile müzakerelerin askıya alınması kararını komitenin Türkiye'yi yakından takip eden iki üyesi Elmar Brok ve Marietje Schaake
değerlendirdi
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube
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