Müzayede ile satılan eski halılar yeni ellerde hayat buluyor - Son Dakika

Kayseri'deki müzayedede, evlerin tozlu köşelerinde saklı kalan veya kullanılmayan, desen, renk ve iplik özellikleriyle dikkati çeken halılar, açık artırmayla satılarak yurt içi ve dışından müşterilerin elinde yeniden değer kazanıyor.

Kayseri ve Türkiye'nin farklı kentlerinden getirilen değerli halılar, müzayede usulüyle satılmak üzere Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Geçidi'ndeki bir iş hanında toplanıyor.

Halıları satanlara ve alacaklara aracılık edilen müzayede evinde sıraya alınan ürünler, teker teker açık artırma yoluyla satılarak yeni sahipleriyle buluşuyor.

Yöresi, işlemesi, kullanılan malzemesi ve geçmişi gibi özelliklerine göre değer bulan halılar 100 liradan 50 bin liraya kadar fiyatlarla satılarak Avrupa ve Amerika ülkelerine de ihraç ediliyor.

Erciyes Müzayede Salonu işletmecisi Serdar Tekçe, AA muhabirine, bu sektörün fazla bilinmemesine rağmen piyasanın hareketli olduğunu söyledi.

Makine halısına dönüş olduğu için insanların eski halıları elden çıkardığını belirten Tekçe, şunları kaydetti:

"Yöremizin ve yakın yörelerde eski halıların müzayede usulüyle satılmasını uygun gördük. Esnafımızdan, şehir dışındaki insanlardan, yurt dışından birçok talep var. Genelde sattığımız ürünler şehir dışında turistik bölgelere ve yurt dışına gidiyor. Tedarikçilerimizin getirdiği halıları biz de burada sıraya koyuyoruz. Sırası gelen halıları, esnafımız, internet üzerinden satış yapan vatandaşlar ve turizm bölgesindeki halıcılarımız satın almak istiyor. Biz de bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizimle beraber tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin de işlerinden memnun olmasından dolayı sektörde hızlı bir ilerleyişimiz var."

Sattıkları halıların arasında tarihi ve antika değeri taşıyanların da olduğunu dile getiren Tekçe, eski halıları açık artırma yoluyla satarak değerlendirdiklerini anlattı.

"50 bin liraya kadar halı sattık"

Halıların yurt dışına kadar gittiğine dikkati çeken Tekçe, şöyle devam etti:

"Bu halıların genel olarak Amerika ve Avrupa ülkelerine ihracatı yapılıyor. Bu şekilde bizden alan müşteriler de yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyor. Kapadokya, Kuşadası ve Fethiye gibi turistlik yerlerde de tarihi özellikleri arayanlara bu halılar satılıyor. Yurt dışında daha renkli ve tarihi halılar tercih ediliyor. Biz de bu satışlardan komisyon alıyoruz. Yani alıcı ile satıcıyı buluşturarak aradaki hizmet bedelimizi alıyoruz. Bugüne kadar 100 liralık halıdan 50 bin liralık halıya kadar sattık. Burada insanların evinde biriktirdiği kullanmadığı ürünleri nihai tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu halıları müzayede usulüyle satarak yeniden kullanıcılarla buluşturmaya çalışıyoruz."

Müzayedeye katılan Ali Uğurlu da yıllarca halı ticareti yaptığını ve her hafta bu müzayedeye katıldığını söyledi.

Her istenilen özellikte halının burada bulunabileceğini dile getiren Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her tarafından buraya halılar geliyor. Biz de buradan halı almak için her hafta Aksaray'dan geliyoruz. Benim aldığım halı eski bir Kırşehir dokuması yolluk. Ortalama 80 yaşlarında ve biraz da tamiri var. Ben 1220 liraya aldım. Güzel ve değerli bir halı. Bu tip halıları genelde yurt dışından müşterilerimiz alıyor."