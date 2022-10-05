MUZDA 'FUSARİUM SOLGUNLUĞU' HASTALIĞI ANLATILDI

HATAY'ın Arsuz ilçesinde muz üreticilerinin korkulu rüyası olan 'fusarium solgunluğu' hastalığının önüne geçilmesi düzenlenen çalıştayda üreticiler bilgilendirildi, dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen Supporting Prevention and Management of Banana Fusarium Wilt Disease projesi kapsamında fusarium solgunluğu hastalığı farkındalık çalıştayı, Arsuz ilçesinde gerçekleştirildi. Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden Rasim Aslandan, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Dr. Mümine Arslandan, Dr. Şefika Yavuz, Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Adem Özarslandan, konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda konuşmacılar üreticilere toprak analizinin ne kadar önemli olduğunu, bitkinin gübre kullanım miktarları ve çeşitlerine kadar bilgilendirme sunumları yaptı.

'DEZENFEKTAN HAVUZLARI YAPTIRIN'

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Dr. Mümine Özarslandan, üreticilere kesinlikle sera girişlerine dezenfektan havuzları yapmaları gerektiğini ve içeri girecek olanlar içinde galoş kullanılmasının sağlıklı olacağına dikkat çekti. Özarslandan, hastalığın bulaşması durumunda sararan muz yapraklarının gövdeye bulaşarak sonunda kurumalarına yol açtığı gibi toprakta 30 yıl gibi bir süre barındığından tekrarında muz ekmenin zor olacağı üzerinde durdu.

'SERALARDA KENDİ MALZEMELERİNİZİ KULLANDIRIN'

Türkiye için korkulacak bir durum olmadığını ancak gerekli tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Dr. Özarslandan, "Bizden yardım isteyin, tereddüttünüz varsa numuneler alalım araştırma merkezimizde inceleyelim. Ama sizlerden ricamız seralara girişler için söylediğimiz hijyen koşulları uygulayın. Hasat zamanı içeride çalışacak olan işçilerin başka seralarda kullandıkları aletler ve kıyafetler ile değil size ait olan ekipmanları verin. Olası bulaşıların da önüne geçmiş olalım" dedi.

Çalıştay sonrası ilçede bulunan muz serasına geçilerek, konuşmacılar ve üreticiler burada galoşlar ile özel kıyafetler giyerek sera içerisinde konunun uzmanları tarafından hem uyarılarda hem de bilgilendirmelerde bulundu.