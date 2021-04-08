Muzda yüksek rekolte uyarısı - Son Dakika

Muzda yüksek rekolte uyarısı

08.04.2021 13:28
Muzda yüksek rekolte uyarısı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen Muz E-Çalıştayı'nda konuşan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Büyüktaş, muz üreticilerine uyarılarda bulundu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen Muz E-Çalıştayı'nda konuşan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Büyüktaş, muz üreticilerine uyarılarda bulundu. Büyüktaş, "Sırf devlet desteği nedeniyle yetiştiricilik bilgisi olmayan farklı sektörlerdeki insanların da örtüaltı muz yetiştiriciliğine yönelmesi ileride sorunlara neden olabilir" dedi.

Prof. Dr. Kenan Büyüktaş, "Muz Seralarının Planlanması ve Maliyet Analizi" başlıklı sunum yaptı. Muzun her yaş grubundan insanın tükettiği, besin değeri yüksek olan bir bitki olduğunu belirten Büyüktaş, üretimi ve tüketiminin önemine değindi. İklim isteği nedeniyle açıkta yetiştirilen muz alanlarını artırmanın imkanı olmadığını belirten Büyüktaş, "Dolayısıyla ülkemizdeki muz üretimi ile tüketimi arasındaki açık ancak örtüaltı muz üretimiyle sağlanacaktır" dedi.

"Almanya'dan gelip muz yetiştiriyorlar"

Büyüktaş, yıllık muz üretimimizin 750 bin tona yaklaştığını söylerken, üretim alanının da 110 bin dekara ulaştığına dikkat çekti. Bankalar ve tarım kredi kooperatifleri tarafından verilen düşük faizli yatırım kredileri ile örtüaltı muz yetiştiriciliğinin teşvik edildiğini belirten Prof. Dr. Kenan Büyüktaş, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerden yararlanan üreticilerin muz bitkisi hakkında çok fazla bilgisi olmasa da örtüaltında muz yetiştirmeye başladıklarına dikkat çekti. Büyüktaş, Aydın'dan Denizli'ye, Afyon'dan Ordu'ya, Elazığ'dan Muğla'ya, Adıyaman'dan Konya'ya ülkenin çeşitli yerlerinde muz yetiştiriciliğinin başladığına işaret etti. Almanya'dan gelip muz yetiştirmeye başlayanların da olduğunu söyleyen Büyüktaş, "Sırf devlet desteği nedeniyle yetiştiricilik bilgisi olmayan farklı sektörlerdeki insanların da örtüaltı muz yetiştiriciliğine yönelmesi ileride sorunlara neden olabilir" uyarısında bulundu.

"Bilgisi olmayan girmesin"

Tropik iklim bitkisi muzun yıllık yağış miktarı bin- 2 bin milimetre arasında olduğu, yıllık ortalama sıcaklığın 26-27 derece, yıllık sıcaklık farkının ise 4-5 dereceyi geçmeyen mikro klima özelliği gösteren yerlerde yetiştiğini kaydeden Büyüktaş, bu kriterlerin sağlanamamasıyla muz veriminin düşeceğini belirtti. Büyüktaş, "Bu nedenle, bütün bu koşulları bilerek ve bitkinin bu isteklerini karşılayan yerlerde veya bu koşulları sağlayan kontrollü ortamlarda yetiştiricilik yapılmalıdır. Her iki durumda da hem yetiştiricilik bilgisine hem de yetiştirme ortamı tasarım uygulama bilgisine sahip olmak ve tarım kuruluşlarının kontrolünde yapılması gerekir" dedi.

"Muzda düşük fiyat uyarısı"

Muz üretiminde planlama yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kenan Büyüktaş, "Kontrolsüz, plansız ve bilgisiz yapılan tarımsal üretim, birkaç yıl sonra ya ürünün düşük fiyatla satılmasına neden olur" dedi. Büyüktaş, plansızlığın ekili alanların çoraklaşmasına neden olabileceğini de belirtirken, "Tarımsal üretimde süreklilik sağlanamazsa, üreticiler kısa vadede planlanan amaca ulaşılamayacak, uzun vadede ise zarar etmeye başlayacaktır" dedi.

Muz üretiminden ticaretine, sera kurulumundan maliyetlere, desteklerden çeşitlere birçok konunun gündeme geldiği Muz E- Çalıştay'ı 10 Nisan'a kadar devam edecek. - ANTALYA

Muzda yüksek rekolte uyarısı
Muzda yüksek rekolte uyarısı
Muzda yüksek rekolte uyarısı

Akdeniz Üniversitesi, Ticaret, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muzda yüksek rekolte uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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