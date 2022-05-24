ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ

24.05.2022 03:59

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında '3D Mapping' gösterimi yapıldı.

ÇANAKKALE'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında '3D Mapping' gösterimi yapıldı. Troya efsanesi, 3 boyutlu olarak katılımcılara izletildi.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve Uluslararası Müzeler Konseyi'nin 18'inci kez düzenlediği Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği, 18 Mayıs'ta kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayınca dün akşam gerçekleştirildi. Troya Müzesi'ndeki sütunlu bahçede düzenlenen etkinlikte 3D Mapping (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) yöntemiyle hazırlanan 17 dakikalık Troya gösterimi katılımcılara izletildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın da izlediği gösterimde Troya Savaşı, Troya'daki yaşam, deprem ve yangın gibi geçmişte yaşanan olaylar ışık gösterisiyle müze duvarına yansıtıldı. Gösterimin ardından katılımcılar Troya Müzesi'ni ücretsiz olarak gezdi.

Troya Müzesi Müdür Yardımcısı Kemal Çibuk, 3D Mapping sisteminin 2018 Troya Yılı kapsamında projelendirilerek, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir çalışma olduğunu belirtti. İlk kez gerçekleştirilen gösteriminin Troya Müzesi'nin yan duvarına yansıtılarak yapıldığını ifade eden Çibuk, "Katılımcılar zeytinliklerin içinde, sütunlu bahçe olarak adlandırılan alanda Troya'nın anlatıldığı 17 dakikalık gösterimi izledi. Gösterimde Troya Savaşı kahramanlarından Troya katmanlarına kadar birçok önemli konu yer alıyor. Hektor ve Akhilleus gibi isimlerin figürleri de yer aldıö dedi.

ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ
ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ

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ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi ÇANAKKALE - Troya Müzesi'nde '3D Mapping' gösterimi Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri Troya Müzesi'nde muhteşem gösteri
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE-MÜZE DUVARINDA TROYA EFSANESİ GÖSTERİMİ - Son Dakika


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