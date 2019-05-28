"Müze Eğitimi Sertifika Programı" - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - İSTANBUL
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Müze Eğitimi Sertifika Programı" na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38 Kaynak: AA
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