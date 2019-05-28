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"Müze Eğitimi Sertifika Programı" - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - İSTANBUL

22 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Müze Eğitimi Sertifika Programı" na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Müze Eğitimi Sertifika Programı" na katıldı.
Müze Eğitimi Sertifika Programı - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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