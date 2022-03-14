Müze Gazhane ile kültür merkezlerinde çok sayıda konser gerçekleşecek - Son Dakika
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Müze Gazhane ile kültür merkezlerinde çok sayıda konser gerçekleşecek

14.03.2022 16:21
Müze Gazhane ile kültür merkezlerinde çok sayıda konser gerçekleşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sevilen isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sevilen isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak.

Müze Gazhane'de gerçekleşecek ücretsiz konserler kapsamında, İBB Orkestralar Müdürlüğü, Kartal'dan Başakşehir'e İstanbul'un birçok ilçesinde sanatseverlerle buluşacak.

Tangodan halk müziğine geniş yelpazede birçok eser, şehrin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacak.

Çarşamba günleri, "Hava Kararınca" başlığı altında gerçekleşecek konser serisinde, 16 Mart'ta Esra Kayıkçı Trio, 23 Mart'ta Pentagram Akustik, 30 Mart'ta ise Dilek Türkan sahne alacak.

Rap şarkıcısı Janset ve Kamufle 17 Mart'ta, Müze Gazhane otoparkının -2. katında gerçekleşecek "Yerin Altında" başlıklı konserde aynı sahneyi paylaşacak.

Cuma günleri düzenlenen "Müzede Akustik" programı 18 Mart'ta gitarıyla Özgür Yılmaz'ı ağırlarken, 25 Mart'ta "6 4 2 Hane" interdisipliner performansı sanatseverlerle buluşturacak

İBB orkestraları farklı repertuvarlarla seyirci karşısına çıkacak

İBB Oda Müziği Topluluğu, yerli ve yabancı bestecilerden oluşan tango müzikleri repertuvarını Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezi'nde 17 Mart'ta, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde ise 25 Mart'ta dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Hem müzikal hem görsel anlamda performans sergileyen İBB Bandosu, yarın akşam Maltepe'de Türkan Saylan Kültür Merkezinde "Wind Band" konseri verecek. Topluluk, 26 Mart'ta Başakşehir Kültür Merkezi'nde, 31 Mart'ta ise Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde "Latin Müzikleri" konserinde izleyiciyle buluşacak.

İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, 22 Mart'ta Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapılacak "Masal Tadında Zeki Müren" konserinde, sanatçıyla özdeşleşmiş şarkıları seslendirecek. Konserde ayrıca Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güven dayısıyla anılarını paylaşacak. Topluluk, 23 Mart'ta ise M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde "Dünden Bugüne Musiki" konserinde sahne alacak.

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, 18 Mart'ta Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde "Çanakkale Özel Programı"nı, 19 Mart'ta Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde "Kadının Türküsü" konserini, 23 Mart'ta Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 26 Mart'ta Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Aşık Veysel Türküleri" konserini gerçekleştirecek.

İstanbul'un 32 yıllık orkestrası olan İBB Kent Orkestrası ise 25 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde "ABBA Özel Programı" ile sahnede olacak. Orkestra, bir döneme damgasını vuran popüler grup ABBA'nın dilden dile dolaşan şarkılarını yorumlayacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Konser, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müze Gazhane ile kültür merkezlerinde çok sayıda konser gerçekleşecek - Son Dakika


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