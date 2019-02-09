Son Dakika Haberleri: Müze Gibi Evden 474 Parça Tarihi Eşya ve Obje Çıktı

Müze Gibi Evden 474 Parça Tarihi Eşya ve Obje Çıktı

33 dakika önce

BURSA'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında, eski dönemlere ait, aralarında silah ve el yazması kitapların da bulunduğu 474 parça eşya ve obje ele geçirildi.

Müze Gibi Evden 474 Parça Tarihi Eşya ve Obje Çıktı, System.String[]
BURSA'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında, eski dönemlere ait, aralarında silah ve el yazması kitapların da bulunduğu 474 parça eşya ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışması sonucunda dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan eve baskın yaptı. B.K.'ye ait evde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 298 sikke, 4 heykel, 1 ok ucu, 9 yüzük, 1 kuş figürlü, 1 hayvan figürlü obje, 6 kolye ucu, 1 toprak pipo, 1 tunç kap, 2 çan, 1 deri çanta içerisinde el yazması kitap, 5 madeni para, 1 üzeri figürlü kap, 2 üzeri işlemeli pirinç bardak, 3 parçalı 5 hazneli 1 toplu tabanca, 1 kabzası bulunmayan paslanmış tüfek, 1 bronz olduğu düşünülen kadeh, 1 dürbün, 1 doldurmalı, tek namlulu, tahta kabza ve el kundağı takılı, üzerinde harbi ve askı kayışı bulunan çapı tespit edilemeyen tüfek, 1 çift namlulu, askı kayışlı, kabza ve el kundağı tahtadan doldurulmuş tüfek, 1 yatağan, 1 süngü, 1 muşta, 1 pala, 7 kama, 1 hançer, 121 dolu mavzer fişeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla şüpheli B.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:27 Kaynak: DHA

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