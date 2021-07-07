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MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ - Son Dakika

MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ

07.07.2021 11:08

TÜRKİYE'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi planlanıyordu.

TÜRKİYE'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice'nin tabloları ve eşyalarının, Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan köşkte sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları kızlardan satın aldık. Eşyaların hepsi de 10-15 gün içinde farklı kişilere satıldı" dedi. Prof. Dr. Eyice, için oluşturulacak olan müze evi ile yakından ilgilenen İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise "Tablo ve eşyaların satımıyla Prof. Dr. Semavi Eyice'nin manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyaların, Eyice'nin 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice'nin, 'hatıra evi' olarak sergilenmesi planlanıyordu. Ancak Prof. Dr. Eyice'nin ölümünde 2 yıl sonra tablo ve eşyalar İstanbul'da bulunan bir antikacıya satıldı. Paha biçilmez tablo ve eşyaların izini süren DHA ekibi İstanbul Kadıköy'de bulunan o antikacıya gitti. İddiaları doğrulayan antikacı, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Şu an elimizde Prof. Dr. Eyice'nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı" dedi. Aynı zamanda Prof. Dr. Semavi Eyice'nin 3 üvey kızı hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.

BAĞIŞLANMASI BEKLENEN ESERLER ARASINDA 'FRANSA LA LÉGİON D'HONNEUR DEVLET NİŞANI' YER ALIYOR

Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, "Hamit Aytaç ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid'in 1300/ 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı'nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice'nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar" yer alıyor.

"ŞU AN SATILMAYI BEKLEYEN BİRKAÇ BAKIR EŞYA KALDI"

Tabloları ve eşyaları satın alan antikacı Kamil Yavuz, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de Prof. Dr. Semavi Eyice'nin eşyalarını satın aldık. Ancak o eşyalar arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu. Bize gelen eşyaların hepsi de 10- 15 gün içerisinde satıldı. Zaten bize verilen eşyalarda çok değerli bir eşya yoktu. Şu an sadece Prof. Dr. Semavi Eyice'nin birkaç bakır eşyası kaldı. Onun haricinde pek bir eşya kalmadı. Hepsi satıldı" dedi.

SATILAN TABLO VE EŞYALARLA 'PROF. DR. SEMAVİ EYİCE, HATIRA EVİ' OLUŞTURACAKTIK

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda dünya çapında bir olduğunu söyleyen Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise, "Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Camii'ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili makalesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice, hatıra evi oluşturmaktı. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik" diye konuştu.

"TABLOLARIN VE EŞYALARI SATILMASIYLA HOCANIN MANEVİ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Prof. Dr. Semavi Eyice'nin evinde bulunan 150'ye yakın kıymetli tablonun ve bütün eşyalarının satılmasına çok üzüldüğünü belirten Sarı, "Satılan tablo ve eşyalar arasında çok kıymetli eserler var. Bu eserler arasında, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Fransa'dan aldığı Fransa La Légion D'Honneur Devlet Nişanı, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü gibi birçok bulunuyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra kalmadı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Semavi Eyice'yi tarihin karanlık noktalarına sevk etmeye kimsenin hakkı olmadığı vurgulayan Sarı, "O tablolar ve eşyalar bırakın 200 bin lirayı paha biçilmez eserlerdi. Bu eserlerinin her birinin arkasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin kaşesi yer alıyordu. Ancak bu eserler satılınca anı müzesinin hiçbir anlamı kalmadı. Prof. Dr. Semavi Eyice'nin yasal mirasçısı olan bu 3 kızından bu eserleri bir şekilde geri alıp müze evine geri getirmesini rica ediyorum" dedi.

MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ
MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ

Semavi Eyice, Türkiye, Bizans, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MÜZE HAZIR AMA PROF. DR. EYİCE'NİN EŞYALARI SATILMIŞ - Son Dakika


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