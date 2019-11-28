Müze hırsızlarını ihbar edene yarım milyon euro ödül

Almanya'nın Saksonya eyaletinin başkenti Dresten'deki tarihi eserlerin sergilendiği müzeyi soyanlar için yarım milyon euroluk ödül kondu.



Polis ve savcılık bugün yaptığı ortak açıklamada, Grünes Gewölbe koleksiyonundaki mücevher hırsızlarının yakalanması için 40 kişilik uzman bir ekip kurulduğunu açıkladı. Açıklamada çalınan eserlerin maddi değerinin yanı sıra tarihi ve manevi değeri olduğundan tam olarak değeri hakkında net bir rakam söylemenin mümkün olmadığı belirtildi. Hırsızları ihbar edenlere yarım milyon ödül verileceği kaydedildi. - DRESDEN