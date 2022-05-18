'MÜZE-İ HÜMAYUN'DAN 2023'E MÜZELERİMİZ' SERGİSİ AÇILDI

'MÜZE-İ Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz' konulu İstanbul Müzeleri fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz İlk müzemizden bugüne kadar kurulan müzeleri ihtiva edecek şekilde böyle belirledik. Sergimizi ziyarete gelen ziyaretçilerimiz, aslında bu sergi kapsamında Türk Müzecilik tarihinde bir yolculuk yapmış olacaklar dedi.

18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 'Müzeler Günü' vesilesi ile 'Müze-i Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz' konulu bir İstanbul Müzeleri fotoğraf sergisi tasarladı. Türk İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan 'Müze-i Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz' sergisi bugün açıldı. Açılış için kurdeleyi down sendromlu çocuklar kesti. Açılışa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç katıldı. Davetliler, açılışı gerçekleştiren down sendromlu çocuklar ve protokol, sergiyi gezdi. Sergi hakkında panel düzenlendi. Sergide ilk müze olan Müze-i Hümayun'dan başlayarak Nisan 2022 tarihine kadar İstanbul'da kurulan son müze olan Galata Kulesi Müzesi'ne kadar fotoğraflarla, bilgilendirme metinleri sergilendi. Sergideki veriler en kısa sürede kitaplaştırılacak.

SERGİMİZE GELENLER TÜRK MÜZECİLİK TARİHİNDE YOLCULUK YAPACAKLAR

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz Sergimizin başlığı Müze-i Hümayun'dan 2023'e İstanbul Müzeleri. Müze-i Hümayun bizim tarihimizde kurulan ilk müzedir. İlk müzemizden bugüne kadar kurulan müzeleri ihtiva edecek şekilde böyle belirledik. Sergimizi ziyarete gelen ziyaretçilerimiz, aslında bu sergi kapsamında Türk müzecilik tarihinde bir yolculuk yapmış olacaklar. Türkiye çok önemli bir müzecilik geleneğine sahiptir diye konuştu.

BUGÜN BELİRLİ SAATLERDE ÜCRETSİZ OLACAK

Coşkun Yılmaz Müzecilik alanında bir farkındalık oluşturmak için Uluslararası Müzeler Günü kutlanıyor. Bu akşam saat 20.00'dan 23.00'a kadar, hem Türk İslam Eserleri Müzesi hem de bizim ilk müzemiz, Müze-i Hümayun yani İstanbul Arkeoloji Müzeleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Vatandaşlarımıza çok ekonomik şartlarda çok sayıda müzeyi tek müze kartla ziyaret etme imkanını bakanlığımız sağlıyor. Ben Müzeler Günü vesilesiyle bütün vatandaşlarımıza müzelere daha çok gelip, görmelerini, hatırlatmak isterim dedi.