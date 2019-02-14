Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı

Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı

2 saat önce

Adana'da müze inşaatında duvar çökmesi sonucu yaralanan 7 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Adana'da müze inşaatında duvar çökmesi sonucu yaralanan 7 işçiden 1'i hayatını kaybetti. Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde, Adana Müzesi'nin ikinci etap çalışması sırasında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada duvar çöktü. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen kaza sonrası bazı işçiler çöken duvar altında kaldı. Yaralanan 7 işçi arkadaşları ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla duvarın altından çıkartılarak hastanelere kaldırıldı. Ancak Halil Bilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mikail Bilen, Abdulrakip Bilen, Selman Bilen, İsmet Bilen, Yıldır Yüzen ve ismi öğrenilemeyen bir işçinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:01 Kaynak: İHA

Merkez, Adana, İşçi, Güncel
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