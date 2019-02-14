Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 7 Yaralı

Müze İnşaatında Duvar Çöktü: 7 Yaralı

31 dakika önce

Adana'da müze inşaatında duvarın çökmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Adana'da müze inşaatında duvarın çökmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İşçiler, basın mensuplarının çekim yapmasına engelleyip saldırdı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Müzesi'nin ikinci etap çalışması sırasında güçlendirme çalışması yapıldığı sırada duvar çöktü. Meydana gelen kaza sonrası bazı işçiler çöken duvar altında kaldı. Diğer işçiler duvar altında kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler çöken duvar altından 2'si ağır 7 kişi yaralı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu arada, kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına işçiler "Müze müdürünün emri var yasak" diyerek saldırdı. Basın mensuplarının görüntü alması engellendi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

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