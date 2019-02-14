Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı (2)
53 dakika önce
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİAdana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana
'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.
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Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: DHA
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