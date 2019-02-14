Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı (2)

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı (2)

53 dakika önce

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİAdana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı (2), System.String[]
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,

========================

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:10:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]