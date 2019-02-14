Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı

47 dakika önce

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİAdana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı, System.String[]
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Adana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

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