Müze İnşaatında İskele Çöktü: 1 İşçi Öldü, 7 İşçi Yaralı
47 dakika önce
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİAdana'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ Adana
'da Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 2'si ağır 8 işçiden biri götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Diğer işçilerin ise tedavisi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı
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