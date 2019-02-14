Son Dakika Haberleri: Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı

1 saat önce

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.

Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı, System.String[]
Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Müzenin içinden görüntüler

Gazetecilere tepki göstermeleri

Müzenin dışından görüntüler

Ambulansların giriş çıkışları

İtfaiye araçları

SÜRE: 01'41" BOYUT: 186 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:02 Kaynak: DHA

Adana, İşçi, Güncel
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