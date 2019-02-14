Müze İnşaatında İskele Çöktü: 2'si Ağır, 8 İşçi Yaralı

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.



Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Müzenin içinden görüntüler



Gazetecilere tepki göstermeleri



Müzenin dışından görüntüler



Ambulansların giriş çıkışları



İtfaiye araçları



SÜRE: 01'41" BOYUT: 186 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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