“Müze Kent” Kastamonu, gastronomide de iddialı…
1 saat önce
"Müze Kent" Kastamonu'nun gastronomi alanında da iddialı olduğu, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest'le duyuruldu.
"Müze Kent" Kastamonu'nun gastronomi alanında da iddialı olduğu, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest'le duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
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