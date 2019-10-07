Son Dakika Haberleri: “Müze Kent” Kastamonu, gastronomide de iddialı…
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“Müze Kent” Kastamonu, gastronomide de iddialı…

1 saat önce

"Müze Kent" Kastamonu'nun gastronomi alanında da iddialı olduğu, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest'le duyuruldu.

“Müze Kent” Kastamonu, gastronomide de iddialı…, System.String[]

"Müze Kent" Kastamonu'nun gastronomi alanında da iddialı olduğu, "Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras" temasıyla ilk kez gerçekleştirilen Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest'le duyuruldu.

Kastamonu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06 
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