Müze Keşan "Telafide Ben de Varım" diyor - Son Dakika

Ziyarette 05 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek "Telafide Ben de Varım" programı içinde yer alan "Müze Eğitimi" derslerinin müzede uygulanabilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Avcı, müzelerin en önemli işlevlerinden birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, " Türkiye'de özellikle 2000'den sonra örgün eğitimde müze eğitimi oldukça önemli bir yer tutmaya başladı, müze- okul iş birliği kapsamında projeler geliştirilerek eğitim programları hazırlandı. Bu yaz uygulanacak "Telafide Ben de Varım" eğitimi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'ın destekleri ile biz de Müze Keşan olarak eğitime katkı sağlama fırsatı bulacağız. 2 hafta toplam 18 saat olarak planlanan eğitimde, müze, kültürel miras, sanat, çevre gibi temaları farklı etkinliklerle birleştirerek çocuklarımızı müzemizde misafir edeceğiz. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerimiz okullarından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Müze Keşan'dan veya 0 535 589 31 37 numaralı telefondan bilgi alabilirler." dedi.