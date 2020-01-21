Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi - Son Dakika

Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi

6 saat önce

Kayseri'de 1419'da inşaatına başlanan, 1490'da tamamlanan ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan Güpgüpoğlu Konağı, restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı.

Kayseri'de 1419'da inşaatına başlanan, 1490'da tamamlanan ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan Güpgüpoğlu Konağı, restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı.

İki yıl süren restorasyonu tamamlanan konağın açılışına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Günaydın, konağın yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'nin Kültepe gibi bir değere sahip olduğuna dikkati çeken Günaydın, "Kaniş-Karum, o dönemin en zengin şehri. Çalışmalarımız buradaki kazı alanında sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi ve diğer değerlerimizle turizmde atılım içindeyiz. Geçen yıl ocakta gelen turist sayısını ilk 20 günde geçmişiz. Bu konak da turizme katkı sağlayacak." diye konuştu.

Milletvekili Elitaş ise konağın bulunduğu yerin, kentin en eski mahallerinden olduğunu söyledi.

Yurt dışında benzer yapıların çok iyi değerlendirildiğini vurgulayan Elitaş, "Bize bir taşın hikayesini yarım saat anlatıyorlar. Burada tarih yatıyor, bizim de bunu anlatmamız gerekiyor." dedi.

Büyükkılıç da konağın, Kayseri'nin turizm potansiyeline önemli katkıda bulunacağını dile getirdi.

Kurdele kesilmesinin ardından davetliler, konağı gezdi.

Kayseri'nin en eski evlerinden olan ve 1998'de Etnografya Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan konakta, yöresel ürünlerle donatılmış gelin odası, harem ve misafir odası bulunuyor. Konakta ayrıca pastırma ve mantının yapılışı balmumu heykellerle tanıtılıyor.

Müze olarak hizmet veren 5 asırlık Güpgüpoğlu Konağı restore edildi

Mustafa Elitaş, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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