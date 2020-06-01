Müze ve kütüphaneler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - SİVAS - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan müzeler ve kütüphaneler normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Atatürk ve Kongre Müzesi ile Şems-i Sivasi Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni normalleşme takviminin bugün itibariyle başladığını anımsatan Ayhan, bazı kısıtlamaların kaldırılmasıyla hizmetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ayhan, "Tabii bunlardan halka dönük hizmetlerin başında müzelerimiz, kütüphanelerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bu birimler de bugünden itibaren hizmete açılmıştır. Kurallar dahilinde, maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, belirli kısıtlamaları dikkate alarak vatandaşlarımıza bu tür hizmetleri sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs sürecinde kapalı kalan müzelerin eksikliklerinin giderildiğini aktaran Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Arkeoloji Müzemiz, Atatürk ve Kongre Müzemiz, Aşık Veysel Müzemizin, bu süreçte tüm eksikleri giderildi. Bakım onarımlar yapıldı ve vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İnşallah herkesi buradan istifade etmeye bekliyoruz. Kültür ve sanat şehri olan Sivas'ımızın müzeler şehri olması için de bir çabamız var. Kongre, Ozanlar, Sanayi Mektebi, Osmanlı Zanaatkarlar, Savaş Atları müzelerimizin kurumsal yapısı ve Sivas'a olan hizmetlerinden daha fazlasını koyarak da müze sayımızı 20'ye çıkaracağız, Sivas'ın kültür ve sanat kavramının altını en güzel şekilde dolduracağız. Şimdilik mevcutla kifayet ediyoruz. Müzelerimiz hizmete hazır, herkesi bekliyoruz."