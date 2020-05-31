Müze ve ören yerleri artık daha güvenli - Son Dakika

Müze ve ören yerleri artık daha güvenli

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Haziran itibariyle korona virüse karşı tüm tedbirlerini alarak ziyaretçi kabulüne başlayacağını kurumsal sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapılarını ziyarete kapatan müze ve ören yerleri artık daha güvenli. Bakanlık müze ve ören yerlerinde aldığı güvenlik tedbirlerini paylaştığı kısa video ile ziyaretçilerine anlattı. Temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiğini vurgulayan bakanlık yapılan dezenfekte çalışmalarını müzelerde yaptığı çekimlerle izleyicilere gösterdi. Müze ve ören yerlerinin giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildiğini belirten Bakanlığın görüntülerinde tüm ziyaretçiler ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişilerce uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul ediliyor.

Temassız bilet sistemi

Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müze ve ören yerlerinde personel de maske ve eldivenle hizmet verecek. Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık www.muze.gov.tr adresine karekod ile ulaşılıp e-bilet ve Müzekart alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirecek. Sesli rehberler ise "Müzelerin Sesi" uygulaması ile ziyaretçilerin cep telefonlarından kullanılabilecek.