Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi - Son Dakika

Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, Kovid-19 normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, ziyaretçiler için tedbirler alınmaya başlandı.

Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, Kovid-19 normalleşme süreci kapsamında kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, ziyaretçiler için tedbirler alınmaya başlandı.

Dünya genelinde yayılan Kovid-19 tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeniyle Bakanlığa bağlı müzeler ve ören yerleri 18 Mayıs'a kadar kapatıldı. Bu süreçte müzecilik faaliyetleri de esnek ve uzaktan çalışma yöntemiyle yürütüldü.

Müze ve ören yerlerinin ziyaretçilere kapılarını açacağı tarih henüz netleşmedi ancak Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bu mekanlarda da açılış tarihine yönelik hazırlıklar hız kazandı.

Her müzeye ziyaretçi yönetim planı hazırlanıyor

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile yine Bakanlığın denetimindeki özel müzelerin her birinde ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriş ve çıkış güzergahları, müze ve ören yerinde ziyaretçilerin geçireceği ortalama süre, müzenin koleksiyon türü gibi faktörler dikkate alınarak "ziyaretçi yönetim planı" hazırlanıyor.

Müze ve ören yeri personeli, salgının etkileri, sosyal ilişkilere yansımaları, kamu alanlarında uygulanabilecek önlemler ve süreçler hakkında eğitime tabi tutuluyor. Müze ve ören yerleri açıldığında personel, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi kullanarak görevlerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerine getirecek.

Ziyaretçiler müze ve ören yerlerine temassız girecek

Müze ve ören yerlerini gezerken maske kullanma zorunluluğu getirilmesi planlanan ziyaretçiler için girişlere el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve eldiven atık kutuları yerleştirildi.

Kovid-19 virüsü kapmış kişiyi belirlemek amacıyla vücut ısısını ölçen termal kameralar da müze ve ören yerlerinin girişlerinde yerini aldı.

Termal kamera sayesinde, tarihi mekanları ziyaret etmek isteyenlerin vücut ısıları kontrol edilmiş olacak. Ateş ölçerler de girişler sırasında bu amaçla kullanılabilecek.

Ziyaretçilerin müze ve ören yerlerine temassız girişi için de gerekli tedbirler alındı. Ziyaretçilerin en çok temas ettiği bölümler başta olmak üzere tüm alanların temizliğine özel önem verildi.

Müzelere Kovid-19 bilgi panoları yerleştiriliyor

Müze ve ören yerlerine, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik uyarı ve bilgi panoları yerleştirilmeye de başlandı.


Sosyal mesafe standartları kapsamında, ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen bölümlere işaretlemeler titizlikle yapıldı.

Her müze ve ören yerinde riskli alanlar belirlendi. Olası dar ve sıkışık alanlarda ziyaretçilerin toplanmasını önlemek amacıyla bazı mekanlara girişlerde kısıtlamaya gidilebilecek.

Acil durum halinde uygulanacak prosedür kapsamında müze ve ören yerlerindeki dinlenme alanlarında koltuk, sandalye, bank gibi oturma grupları sosyal mesafe gözetilerek yeniden düzenlendi.

Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müze ve ören yerlerine girişte termal kamera dönemi - Son Dakika

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