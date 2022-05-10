"Müze zengini" kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor - Son Dakika
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"Müze zengini" kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor

10.05.2022 15:47

"Müze zengini" kentler arasında sayılan Edirne'de, "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" müzeleri açılacak.

"Müze zengini" kentler arasında sayılan Edirne'de, "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve " Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" müzeleri açılacak.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, geçmişte han olarak kullanılan ve Sedefkar Mehmet Efendi tarafından yaptırılan 17. yüzyıl eseri Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nın içi ve dışında dizayn edilen 4 müze açılış için gün sayıyor.

Büyük oranda tamamlanan müzelerde, tarihte kurulan 16 Türk devletinin kurucuları, 36 Osmanlı padişahı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 silikon heykeli yer alacak.

Müzede ayrıca Otağ-ı Hümayun çadırında II. Murat'ın Varna Zaferi sonrası tebrikleri kabulü canlandırılacak.

Balkanlar'daki Osmanlı eserleri de yine sergilenecek.

İnsan bedeninin kompleks estetiğini olduğu gibi yansıtan bir sanat formu olarak tanımlanan hiperrealist olarak yapılan Osmanlı padişahları ve Türk devletlerinin kurucularının heykelleri, yerlerine konmaya başladı.

"Burayı Edirne'nin kültür turizmindeki önemli alanlarından biri haline getireceğiz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Osman Bey'den IV. Mehmet'e Osmanlı padişahları ile Anuş Tegin'den Babür Şah'a Türk devletleri yöneticilerine ait 60'ı geçkin heykel bulunan müzedeki çalışmaları inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Canalp, girişte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 heykelinin olacağını belirterek, heykellerin yakın zamanda işlemlerinin tamamlanması sonrası müzeye getirileceğini söyledi.

"Edirne, müzelerin başkenti" sloganıyla 2 yıl önce yola çıktıklarını ifade eden Canalp, bu hedefe her geçen gün yaklaştıklarını belirtti.

Atıl olan bir kompleksi önemli bir kültür ve turizm fonksiyonuna dönüştürdüklerini vurgulayan Canalp, şu bilgileri verdi:

"Burada Devlet Tiyatroları'nın Edirne sahnesini açtık, oldukça rağbet görüyor. Kompleksin kalan kısımlarını da müze haline getirmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Kervansarayın mevsim şartlarına göre bahçesi de kullanılacak. Burayı Edirne'nin kültür turizmindeki önemli alanlarından biri haline getireceğiz."

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de müzelerin gelecek aylarda açılacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliğinin kente son yıllarda önemli müzeler kazandırdığını aktaran Soytürk, açılacak yeni müzelerle Edirne'nin "müzeler başkenti" haline geleceğini kaydetti.

Müze zengini kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor
Müze zengini kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor
Müze zengini kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor
Müze zengini kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor
Müze zengini kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor

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EDİRNE'DE 1,5 AY İÇİNDE 4 YENİ MÜZE AÇILACAK EDİRNE'DE 1,5 AY İÇİNDE 4 YENİ MÜZE AÇILACAK Edirne'de 4 müze açılacak Edirne'de 4 müze açılacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Müze zengini' kentler arasındaki Edirne, 4 yeni müzeye kavuşuyor - Son Dakika


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