Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı - Son Dakika Magazin

Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı

6 saat önce

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Rahmi M. Koç Müzesi'nin gezici müze projesi "Müzebüs", Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı, System.String[]

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeyi amaçlayan Rahmi M. Koç Müzesi'nin gezici müze projesi "Müzebüs", Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.


Müzeden yapılan açıklamaya göre, kısıtlı imkanlar ve uzaklık gibi nedenlerle müzeye gidemeyen öğrencilere ulaşmak için ilk olarak 2003'te Siirt'ten yola çıkarak, 16 yılda Türkiye'yi dolaşıp 2 bin 299 okula giden Müzebüs, yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaştı.


Yarım milyonluk başarı Yalova'da kutlandı


Müzebüs'ün bu başarısı 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yolculuğunun Yalova durağında Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törenle kutlandı.


Törene Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Çibir ve Ahmet Aydın, Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Karadağ, Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Ertuğrul Duru, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam, Eğitim Bölümü Müdürü Yeşim Özturan, Çınarcık Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Sabih Erincik'in yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü Danışmanı Emine Bayam, törende yaptığı konuşmada, projenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: "Uzaklık, zaman bulamama, maddi imkansızlık gibi nedenlerle müzemize ulaşamayan çocuklara nasıl ulaşabileceğimizi düşündük. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onların ayağına gideriz' dedik. Müze koleksiyonunu eğitim için kullanmak amacıyla yola çıktık. Aynı zamanda projemizin amacı teknolojinin gelişim sürecini öğrencilere öğretmek, teknolojinin getirdiği sorunlarla ilgili görev ve sorumluluklar hakkında öğrencileri düşündürebilmek, tarihi eserlerimizi korumak ve kıymetini bilmektir. Müzebüs, çocuklara başka bir dünyanın kapılarını açıyor. Onların ufuklarının genişlemesine ve unutamayacakları anlar yaşamasına katkı sağlıyor."

Esenköy, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:09 
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