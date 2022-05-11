Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Son yıllarda attığımız adımlarla, müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik" dedi.

6'ncı Heritage İstanbul Fuarı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı. 3 gün sürecek Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Unesco Türkiye Komitesi üyeleri ve pek çok ülkeden temsilciler katıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin çağlar boyunca birçok uygarlık ve kültüre evsahipliği yaparak engin bir birikime sahip olduğunu belirterek, "Ancak; bu birikime sahip olmak bizlere, onu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğu da yüklüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Coğrafyamız üzerinde izleri sürülebilen tüm kültürlerin mirasının varisi ve hamisi olma bilinciyle müzeler oluştururken, arkeolojik kazılar, bilimsel araştırmalar, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nden, Diyarbakır Surlarına, İstanbul'daki eşsiz kültür varlıklarımızdan, Trabzon Sümela Manastırı'na kadar yurdumuzun dört köşesindeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra, 'Ecdada vefa, sanatı ihya' sloganıyla İstanbul'daki türbelerin bakım ve restorasyonunu yapıyoruz. Proje kapsamında 124 tane türbenin ihyasını gerçekleştireceğiz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Temmuz 2020'de ibadete açılması ile birlikte gerçekleştirilen restorasyon süreci de bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip edildi" dedi.

"Türkiye kazı ve koruma çalışmaları, bilimsel yayınlarıyla birlikte dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline geldi"

İstanbul'un ilk meydanı olan Ceneviz Meydanı'nın hem sanat hem kültürle anılması için Galata Kulesi'nde restorasyon ve teşhir, tanzim çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip Rami Kışlası'nı, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.

Bu çalışmalar sonucunda her yaş grubuna hitap edecek, ülkenin en büyük peyzaj alanına sahip, dünyanın sayılı kütüphane komplekslerinden birini halkın istifadesine sunmuş olacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, "İzmir Tekel Binalarındaki 10 binanın restorasyonuna başladık. Yıl sonuna kadar, içerisinde Resim ve Heykel Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Dijital Kütüphane, sanat atölyeleri, açık ve kapalı etkinlik alanları olacak şekilde çok kapsamlı bir müze ve kültür kompleksini hizmete açacağız. Tüm kültür mirası örneklerinin restorasyonlarını, 'evrensel koruma ilkeleri' ışığında ele alıp ödenekler elverdiği ölçüde ihya ediyoruz. Bu kapsamda kamusal binaların restorasyonları dışında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mirasla ilgili olarak da hibeler veriyoruz. Ayrıca yurt dışında bulunan taşınmaz ortak kültür mirasımızın korunmasına yönelik çalışmaları Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile varlığın sahibi ülkenin izni ve imzalanan 'ikili kültürel anlaşmalar' çerçevesinde ilgili kurumlarla yürütmekteyiz. Öte yandan Paleolitikten Neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan ve yaptığımız düzenlemelerle yılın 12 ayı devam etmesini sağladığımız kazı, araştırma ve arkeolojik faaliyet sayımız geçtiğimiz yıl toplam 670 oldu. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında gelen Türkiye; kazı ve koruma çalışmaları, bilimsel yayınlarıyla birlikte dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline geldi" diye konuştu.

"Müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik"

Taş Tepeler ismiyle, Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve etrafında başlatılan yeni hamlenin, şimdiden bütün dünyanın merakla takip ettiği bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Yurt içinden 8 üniversite ve 12 kurum, yurtdışından şimdilik 5 ülkeden, 8 üniversite ve 4 enstitü ile sürdürdüğümüz çalışmalar, ülkemizin bugüne kadar ki en büyük ve en kapsamlı arkeolojik proje oldu. Bütün dünya, bilhassa da neolitik çalışan uzmanlar, buradan gelecek yeni bilgileri bekliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresini' düzenleyeceğiz ve dünyaya son bilgileri buradan paylaşacağız. Kazılar sonucu ortaya çıkan eserler, çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzelerimizde sergileniyor. Son yıllarda attığımız adımlarla, müzecilik alanında da dünyaya yön veren, hedefler gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Türkiye'miz 'kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele' konusunda da rol model olma yolunda ilerliyor. Geçen yıl yurtdışından getirdiğimiz 3 bin 480 eserle, 30 yılın rekorunu kıran Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, tüm dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bakanlığımız ülkemizin evrensel kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak, dünya turizminden alacağı payı artırmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.