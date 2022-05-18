Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin - Son Dakika
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Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

18.05.2022 18:41
Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

KAHİRE, 18 Mayıs (Xinhua) -- 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü vesilesiyle dünyaca ünlü Mısır Müzesi'ndeki yer alan firavunlara ait çok sayıda eski eserde çakal başlı antik Mısır tanrısı Anubis'e rastlayabilirsiniz.

KAHİRE, 18 Mayıs (Xinhua) -- 18 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü vesilesiyle dünyaca ünlü Mısır Müzesi'ndeki yer alan firavunlara ait çok sayıda eski eserde çakal başlı antik Mısır tanrısı Anubis'e rastlayabilirsiniz. Mısır mitolojisinde cenaze tanrısı olan Anubis; mumyalama, cenaze ritüelleri ve mezarlıklarla ilişkilendirilir. Öte yandan Anubis temalı kültürel ve yaratıcı ürünler, her zaman ziyaretçilerin ilgisini çeker. Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde yer alan Mısır Müzesi, firavunların zamanıyla 6. yüzyıl arasındaki döneme ait 100.000'in üzerinde tarihi eser içeriyor.

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde yer alan ve üzerinde tanrı Anubis'in resmi bulunan bir mumya tabutu görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Kral Tutankhamun'un mezarında bulunan tanrı Anubis'in heykelini inceleyen turistler, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde yer alan ve üzerinde tanrı Anubis'in resmi bulunan bir mumya tabutu görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: SuiXiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nin hediyelik eşya mağazasında tanrı Anubis heykelinin replikası görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nin hediyelik eşya mağazasında tanrı Anubis temalı cüzdan görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde tanrı Anubis'i mumyalama sırasında gösteren bir papirüs resmi görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Kral Tutankhamun'un mezarında bulunmuş olan tanrı Anubis heykeli görülüyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kahire, Mayıs, Mevla, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzede Antik Mısır Tanrısı Anubis'i Keşfedin - Son Dakika


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