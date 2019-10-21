Son Dakika Haberleri: Müzede arp resitali yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat Müzede arp resitali yapılacak

Müzede arp resitali yapılacak

2 saat önce

Adana Arkeoloji Müzesi'nde arp resitali yapılacak.

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Adana Arkeoloji Müzesi'nde arp resitali yapılacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, ÇDSO ve müze işbirliğinde Adana Arkeoloji Müzesinde resital düzenlendi.

Resitalde ÇDSO misafir arp sanatçısı Gizem Aksoy Yılmaz, solist olarak yer alacak. Yılmaz, arpıyla eserler seslendirecek.

Ücretsiz olan resital 30 Ekim Çarşamba saat 17.00'de gerçekleşecek.

Arkeoloji, Adana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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