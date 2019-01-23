Son Dakika Haberleri: Müzede Bir Gece

Müzede Bir Gece

4 dakika önce

Yılda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Kent Müzesi, çarşamba günleri ziyaretçilerini gece de ağırlayacak.

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Yılda 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Kent Müzesi, çarşamba günleri ziyaretçilerini gece de ağırlayacak. Çarşamba akşamları müze saat 21.00'e kadar açık kalacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültürel projelerinden Kent Müzesi, bundan böyle çarşamba günleri akşamları da ziyaretçilerini ağırlayacak. Şehrin kültürel, tarihi, sosyo-ekonomik zenginliğinin gözler önüne serildiği Kent Müzesi, artık her çarşamba saat 21.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Avrupa'nın ödüllü müzeleri arasında yer alan ve yılda yüz binin üzerinde yerli yabancı müze meraklısını ağırlayan Kent Müzesi, 14 Şubat 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın kent belleğine kazandırılmıştı. 3 kattan oluşan müze, Bursa'nın kuruluşundan günümüze, şehrin hayat kültüründen el sanatlarına, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerine kadar Bursa'ya dair onlarca farklı hikaye ve kompozisyonu içinde barındırıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa standartlarındaki Bursa Kent Müzesi, Türkiye'nin de ilk şehir müzesi unvanına sahip.

Öte yandan 'Bursa'da Arabesk Yıllar' sergisi müze severlere veda etmeye hazırlanıyor. Sergide ayrıca Kent Müzesi koleksiyonundan derlenen döneme ait ürünler de teşhir ediliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

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