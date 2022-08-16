Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke gibi oyuncuların yer aldığı Müzede Bir Gece filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki, Müzede Bir Gece filmi konusu nedir? Müzede Bir Gece oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
Larry Daley, oğlunu göremeyecek duruma geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer. Rüyalarındaki büyük hayalin bir gün onu bulacağından emindir. İşindeki ilk gecesinde büyükçe bir el feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım klavuzu ile koskaca müzede tek başına kalır. Larry bütün şaşkınlığı ile koskoca müzedeki tüm yaratıkların teker teker canlanmasına şahit olacaktır. Dünya tarihinin en korkunç yaratığı T-Rex, Hun İmparatoru Atilla, kaplanlar, maymunlar teker teker koridorlarda dolaşmaya başlayacaktır. Tarihin sayfaları içinden çıkan yüzlerce karakterin içinde yalnızca Teddy Roosevelt ona bu kaosun sebebini ve çözümleme yolunu gösterecektir. Tekrar işini kaybetmekten ve bu yüzden oğlu Nick'i görememekten korkan Larry, müzeyi zarar görmeden korumaya ve işine devam etmeye karar verecektir.
Ben Stiller - Lawrence "Larry" Daley
Robin Williams - Theodore Roosevelt
Dick Van Dyke - Cecil Fredericks
Jake Cherry - Nicholas "Nicky" Daley
Carla Gugino - Rebecca Hutman
Mickey Rooney - Gus
Bill Cobbs - Reginald
Owen Wilson - Jedediah Smith
Steve Coogan - Gaius Octavius
Patrick Gallagher - Attila the Hun
Rami Malek - Ahkmenrah
Mizuo Peck - Sacagawea
Ricky Gervais - Dr. McPhee
Crystal the Monkey - Dexter
Kim Raver - Erica Daley
Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus
Brad Garrett - Easter Island Head
Charlie Murphy - Taksi sürücüsü
Paul Rudd - Don
Anne Meara - Debbie
Ian Campbell - Boyacı
Son Dakika › Soğuk Haber › Müzede Bir Gece filmi konusu nedir? Müzede Bir Gece oyuncuları kimler? - Son Dakika