Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke gibi oyuncuların yer aldığı Müzede Bir Gece filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki, Müzede Bir Gece filmi konusu nedir? Müzede Bir Gece oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

MÜZEDE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Larry Daley, oğlunu göremeyecek duruma geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer. Rüyalarındaki büyük hayalin bir gün onu bulacağından emindir. İşindeki ilk gecesinde büyükçe bir el feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım klavuzu ile koskaca müzede tek başına kalır. Larry bütün şaşkınlığı ile koskoca müzedeki tüm yaratıkların teker teker canlanmasına şahit olacaktır. Dünya tarihinin en korkunç yaratığı T-Rex, Hun İmparatoru Atilla, kaplanlar, maymunlar teker teker koridorlarda dolaşmaya başlayacaktır. Tarihin sayfaları içinden çıkan yüzlerce karakterin içinde yalnızca Teddy Roosevelt ona bu kaosun sebebini ve çözümleme yolunu gösterecektir. Tekrar işini kaybetmekten ve bu yüzden oğlu Nick'i görememekten korkan Larry, müzeyi zarar görmeden korumaya ve işine devam etmeye karar verecektir.

MÜZEDE BİR GECE OYUNCULARI

Ben Stiller - Lawrence "Larry" Daley

Robin Williams - Theodore Roosevelt

Dick Van Dyke - Cecil Fredericks

Jake Cherry - Nicholas "Nicky" Daley

Carla Gugino - Rebecca Hutman

Mickey Rooney - Gus

Bill Cobbs - Reginald

Owen Wilson - Jedediah Smith

Steve Coogan - Gaius Octavius

Patrick Gallagher - Attila the Hun

Rami Malek - Ahkmenrah

Mizuo Peck - Sacagawea

Ricky Gervais - Dr. McPhee

Crystal the Monkey - Dexter

Kim Raver - Erica Daley

Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus

Brad Garrett - Easter Island Head

Charlie Murphy - Taksi sürücüsü

Paul Rudd - Don

Anne Meara - Debbie

Ian Campbell - Boyacı