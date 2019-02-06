Müzede Bir 'Hasretlik' Hikâyesi
50 dakika önce
Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde açılan 'Anadolu'dan Avrupa'ya bir göç hikayesi' fotoğraf sergisi ziyaretçilerini 60'lı yıllarda dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.
Bursa
Göç Tarihi Müzesi'nde açılan 'Anadolu'dan Avrupa
'ya bir göç hikayesi' fotoğraf sergisi ziyaretçilerini 60'lı yıllarda dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.
Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla 21 Aralık
2018 tarihinde açılışı yapılan 'Anadolu'dan Avrupa'ya; bir göç hikayesi' isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile müze dostlarından tam not aldı. Avrupa'ya işçi olarak giden gurbetçilerin hikayelerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, yurtdışındaki Türklerin göç serüvenine ışık tutuyor. Sergide gurbetçi işlerin 1960'lı yıllarda başlayan Avrupa'ya göçü, bu göç sırasında ve sonrasında yaşanan hasret, hüzün ve umudun harmanlandığı hayat kurgusu çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor. Sergide teşhir edilen fotoğrafların hikayelerine de yer veriliyor. Belçika
, Avusturya
, Hollanda
, Fransa
ve daha birçok Avrupa ülkesindeki işçi Türklerin yaşadığı zorlukların ve umutlarının duygulu bir dille anlatıldığı sergide fotoğraf ve hikayelerin yanı sıra dönemin şartlarını gösteren gazete kupürleri de mevcut. Göç Tarihi Müzesi galeri alanında açılan sergi 28 Şubat
2019 tarihine kadar görülebilir. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:17 Kaynak: İHA
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