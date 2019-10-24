Son Dakika Haberleri: Müzede erken teşhis: Termal kamera sayesinde kanser olduğunu öğrendi
Son Dakika Dünya Müzede erken teşhis: Termal kamera sayesinde kanser olduğunu öğrendi

Müzede erken teşhis: Termal kamera sayesinde kanser olduğunu öğrendi

1 saat önce

Bal Gill adlı kadın, Edinburgh kentindeki Camera Obscura müzesini ziyaret ederken, vücudun hangi kısımlarının sıcak hangi kısımlarının soğuk olduğunu gösteren termal kameranın önünde durup vücut ısısını görmek istedi. Çıkan sonuç hayatını kurtardı.

Müzede erken teşhis: Termal kamera sayesinde kanser olduğunu öğrendi, System.String[]

İskoçya'daki bir müzede sergilenen interaktif kamera, turist bir kadının meme kanseri olduğunu ortaya çıkardı.


Bal Gill adlı kadın Edinburgh kentindeki Camera Obscura müzesini ziyaret ederken, vücudun hangi kısımlarının sıcak hangi kısımlarının soğuk olduğunu gösteren termal kameranın önünde durup vücut ısısını görmek istedi. Bu esnada memesinin tekinin sarı renkle aydınlatıldığını fark etti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:28 
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