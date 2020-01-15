Müzede 'selfi' günü - Son Dakika
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Müzede 'selfi' günü

7 saat önce

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak maksadıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü'ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Müzede 'selfi' günü, System.String[]

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak maksadıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü'ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Aktaş, Karagöz Müzesi'nde yaptığı öz çekimi 'sosyal medya hesapları üzerinden' takipçileriyle paylaştı.


Müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak için oluşturulan #museumsefieday uzantılı tag, Türkiye'de de gelenek haline geldi. Türkiye'nin birçok müze ve ören yerinde, 15 Ocak Müzede Selfie Günü münasebetiyle eş zamanlı faaliyetler düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ankara ziyareti öncesinde Karagöz Müzesi'ne gelerek, etkinliğe katıldı. Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında 'Bugün 15 Ocak #muzedeselfigunu. Ankara programından önce ben de Karagöz Müzesi'nde öz çekim yaparak güne başladım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı, 'yoğun bir dönemin ardından' tatilde müzelere bekliyorum. Unutmayın, parolamız: #bursamuzedeyim. Haydi, kalın sağlıcakla.#museumsefieday notu ile paylaşan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin pazartesi günleri hariç 09: 30-17.30 saatleri arasında vatandaşlara açık olduğunu ifade etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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