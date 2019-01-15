Müzede Selfie Çekene "İstanbul'un Yüzleri" Kitabı Hediye

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 Ocak'ta tüm dünya ile eş zamanlı gerçekleştirilecek "Müzede Selfie Günü" etkinliğine destek veren Istanbul
Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk
, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye
Sarnıcı'nı ziyaret ederek selfie çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan 20 ziyaretçiye, " İstanbul
'un Yüzleri" serisinden değerli kitaplar hediye edecek.
İstanbul Buyuksehir Belediyesi (İBB
), İstanbul öncelikli olmak üzere ülkemizin kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hale getirilmesi, geleceğe taşınması ve geniş kitlelere yayılması için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ocak Çarşamba
günü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze, tüm dünyada ki müzelerle eş zamanlı olarak "Müzede Selfie Günü"nü kutlayacak. İBB iştiraki Kültür AŞ de Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı ile bu kutlamalara katılacak. 16 Ocak'ta müzeleri ziyaret eden ve selfie çekerek belirtilen hastagleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 5'er kişiye (toplam 20 ziyaretçi) "İstanbul'un Yüzleri" serisinden değerli kitaplar hediye edilecek.
Kazananlar 17 Ocak'ta açıklanacak
Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müzelerimizi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlayacak, hem de sevdikleri kentin en güzel karelerinin yer aldığı değerli kitaplara sahip olabilecekler. Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nda selfie çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastagleri ile paylaşan ziyaretçiler etkinliğe katılabilecekler. Kazananlar ise 17 Ocak Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.
Müzelerimiz hakkında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 yıl önce hizmete açılan Miniatürk, Türkiye
'nin ilk minyatür parkı ve İstanbul'un en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi. Miniatürk, toplamda 60 bin metrekarelik alanda açık hava müzesi, maketlerin yanı sıra Panorama Zafer Müzesi ve Kristal İstanbul Müzeleri, 300 araçlık otopark, restoran, kafeterya, hediyelik eşya, sergi salonu, açık hava gösteri alanı, çocuk oyun parkı, feribot, kumandalı tekne, gezi treni, masal ağacı, Mini Stadyum'da 4 büyükler, satranç ve labirent alanı ve Türkiye-İstanbul Simülasyon Helikopter
turu ile dev bir kompleks. Müzede, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 130'dan fazla mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor.
Her yıl yerli ve yabancı ortalama 1 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en ilgi çeken tarihi mekanlarının başında geliyor. 2018 yılında açılan Şerefiye Sarnıcı ise tarihi ve kültürel değeriyle sanatseverlerin ilgisini çektiği gibi kültürel etkinliklerin ve sanatsal aktivitelerin de gözde mekanlarından biri oldu.
Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde sergilenen Fetih Sergisi'nde ise Mimar Muharrem Hilmi Şenalp tarafından hazırlanan ve 1453 Fetih Sergisi olarak isimlendirilen 54 panoda orjinal minyatür, gravür, plan, çizim, resim ve özgün objelerin fotoğrafları yer alıyor. Yılın 365 günü gezilebilen müzeyi geçen yıl 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.
"Müzede Selfie Günü", 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve tüm dünyadaki müzelerle eş zamanlı olarak, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nda saat 09.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek. - İSTANBUL