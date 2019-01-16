Son Dakika Haberleri: Müzede Selfie Çekene "İstanbul'un Yüzleri" Kitabı Hediye!

Müzede Selfie Çekene "İstanbul'un Yüzleri" Kitabı Hediye!

57 dakika önce

İBB, İstanbul öncelikli olmak üzere ülkemizin kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hâle getirilmesi, geleceğe taşınması ve geniş kitlelere yayılması için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Müzede Selfie Çekene

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 Ocak'ta tüm dünya ile eş zamanlı gerçekleştirilecek "Müzede Selfie Günü" etkinliğine destek veren Istanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret ederek selfi çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan 20 ziyaretçiye " İstanbul'un Yüzleri" serisinden değerli kitaplar hediye edecek.

16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze, tüm dünyada ki müzelerle eşzamanlı olarak "Müzede Selfie Günü"nü kutlayacak. İBB iştiraki Kültür AŞ de Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı ile bu kutlamalara katılacak. 16 Ocak'ta müzeleri ziyaret eden ve selfi çekerek belirtilen hastagleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 5'er kişiye (toplam 20 ziyaretçi) "İstanbul'un Yüzleri" serisinden değerli kitaplar hediye edilecek.

KAZANANLAR 17 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müzelerimizi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlayacak, hem de sevdikleri kentin en güzel karelerinin yer aldığı değerli kitaplara sahip olabilecekler. Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı'nda selfie çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastagleri ile paylaşan ziyaretçiler etkinliğe katılabilecekler. Kazananlar ise 17 Ocak Perşembe günü İstanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:53 Kaynak: Bültenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel
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