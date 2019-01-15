Müzede Selfie Günü

Antalya Tanıtım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'de fazla müzede tüm dünya ile eş zamanlı kutlanacak Müzede Selfie Günü kapsamında, Antalya Arkeoloji Müzesi girişinde yarın saat 14: 30'da Antalya Yelten Tarhanası tadımı yapacak.

Antalya Tanıtım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'de fazla müzede tüm dünya ile eş zamanlı kutlanacak Müzede Selfie Günü kapsamında, Antalya Arkeoloji Müzesi girişinde yarın saat 14: 30'da Antalya Yelten Tarhanası tadımı yapacak.



Tadımın ardından saat 15: 00'te Antalya Devlet Opera ve Balesi, Müzede Selfie Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Müzesi'nde "Seslerin Büyüsü" konserini gerçekleştirecek. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi

Atiker Konyasporlu Hurtado, 7 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı

Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak