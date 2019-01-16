Son Dakika Haberleri: Müzede Selfie Günü"

Müzede Selfie Günü"

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Müzede Selfie Günü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında, Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, burada selfie çekilerek #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay, #MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Müze Sorumlusu İrfan Kolçak, etkinlik sayesinde müzeye ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Her müzenin kendi çapında bu etkinliğe yer verdiğini ifade eden Koçak, "Bu sayede de hem müzemizin ziyaretçi sayısı arttı hem de müzemizi tanıtmış olduk." dedi.

Müzede selfie çekimi yapan emekli resim öğretmeni Nejla Çakır, "Buranın yerel müzelerinin ön plana çıkmasını istediğim için bir bakıma buradayım ve selfie çektim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Dilek Açıkses ise "Bugünün selfie günü olması dolayısıyla ayrıca etkisi var. Öğrencimizle birlikte bugünü değerlendirelim istedik ve onları da özelikle aldım getirdim. Birlikte müzede selfie çektik." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:09 Kaynak: AA

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