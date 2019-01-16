Müzede Selfie Günü

Mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji Müzesinde "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında müze çalışanları ve ziyaretçiler öz çekim yaptı.

Mozaik sergileme alanıyla dünyanın en büyük müzelerinden biri olma özelliğine sahip Hatay Arkeoloji Müzesinde "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında müze çalışanları ve ziyaretçiler öz çekim yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri ile dünya genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi'nde de öz çekim gerçekleştirildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'nın da katıldığı etkinlikte, mozaik ve arkeolojik eserler önünde öz çekim yapıldı.



Işıkgör, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle amaçlarının müzelerin tanıtımı ve bilinirlik oranını artırmak olduğunu söyledi.



Etkinliğin dünyada aynı anda yapıldığı için büyük ses getireceğini ifade eden Işıkgör, "Etkinlik müzelerin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Hatay Arkeoloji Müzesinin dünyanın sayılı mozaik müzeleri arasında yer alması çok önemlidir. Bunun tanıtımını da yapmak bizim için güzel olacaktır." dedi.



İzmir"den gelerek müzeyi ziyaret eden Muzaffer Berkant da üç gündür Hatay'da gastronomi gezisi gerçekleştirdiğini ve bugün de Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret ettiğini söyledi.



Berkant, bugünün "Müzede Selfie Günü" olduğunu müzeye gelince öğrendiğini belirterek, birkaç arkadaşıyla birlikte öz çekim yaptıklarını kaydetti.



Herkesin bugünü değerlendirmesini isteyen Berkant, "Müzelerimiz harika, Hatay'daki müzemiz daha da harika. Muhteşem eserler gördüm." ifadesini kullandı.

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