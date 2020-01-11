'Müzede selfie günü'ne özel ödüllü yarışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Müzede selfie günü'ne özel ödüllü yarışma - Son Dakika

'Müzede selfie günü'ne özel ödüllü yarışma

6 saat önce

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışmaKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenledi.

'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü'ne özel ödüllü yarışma düzenledi. Yarışma, Türkiye'deki uluslararası katılımcılara da açık.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında ülkedeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için ödüllü yarışma düzenledi. Uluslararası alanda 15 Ocak'ta kutlanacak 'Müzede Selfie Günü' için Türkiye'de düzenlenen yarışmaya 11 Ocak'tan itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Türkiye'deki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında gönderilen öz çekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

'Müzede selfie günü'ne özel ödüllü yarışma

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler
Sosyal medyada tepki çeken görüntü Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı İmamoğlu'ndan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu değil

Son Dakika Haberleri
17:28 Ormanda ot toplayan kişi avcılar tarafından vuruldu - Son Dakika
17:28 Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika
17:28 Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika
17:23 Deprem anında çay servisine devam etti - Son Dakika
17:23 Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu - Son Dakika
17:19 Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 17:32:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Müzede selfie günü'ne özel ödüllü yarışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]