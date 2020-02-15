'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği 'Müzede Selfie Günü' yarışmasında, Burcu Kandemir ve Albert Chamorro, paylaştıkları selfieler ile ödül aldı.

'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği 'Müzede Selfie Günü' yarışmasında, Burcu Kandemir ve Albert Chamorro, paylaştıkları selfieler ile ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl 15 Ocak'ta kutlanan 'Müzede Selfie Günü' kapsamında selfie yarışması düzenledi. Yarışmaya sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılan yarışmada sosyal medya kullanıcıları, müzeleri ziyaretlerinde çektikleri selfieleri, #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile paylaştı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, öğretmen Burcu Kandemir'in, Çanakkale Troya Müzisi'ni ziyarette öğrencileriyle çektiği fotoğraf ile Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirten Albert Chamorro'nun Efes Antik Kenti'nde çektiği fotoğrafı ödüle layık görüldü. Kandemir'e müzekart, Albert Chamorro'ya ise Devlet Opera ve Balesi'nden davetiye ödülü verildi.


Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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