"Müzede Selfie Günü" yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Müzede Selfie Günü' yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

"Müzede Selfie Günü" yarışmasının kazananları belli oldu

14 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı.

Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.

Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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