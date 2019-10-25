Son Dakika Haberleri: İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi
BBC
Son Dakika Dünya İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi

42 dakika önce

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi. Karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el salladığı sırada sol göğsünde kırmızı bir ışık gören kadın, ertesi gün muayene için doktora giderek kanser olduğunu öğrendi.

İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi, System.String[]

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi. Bal Gill, Mayıs'ta ailesiyle gittiği "Camera Obscura and World of Illusions" adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde, termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü. Ertesi gün muayene olmak için hasteneye giden kadın, doktorunun teşhisiyle kanser olduğunu öğrendi.

TERMAL KAMERAYA EL SALLARKEN, SOL GÖĞSÜNDE KIRMIZI BİR IŞIK GÖRDÜ

Olay, İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzede gerçekleşti. "Camera Obscura and World of Illusions" adlı müzeye giden 41 yaşındaki Bal Gill, müzede bulunan termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü.Gill, "Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidinde Google'dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim" dedi.

MÜZEYE TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDI

Hastalığı erken aşamada tespit edilen ve şimdi üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill müzeye gönderdiği teşekkür mektubunda "Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim" dedi.

Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da "Kameralarımızın böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyorduk" dedi.

"GEÇMİŞTE DENENDİ AMA GÜVENİLİR BİR YÖNTEM DEĞİL"

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in medikal direktörlerinden Dr. Tracey Gillies, "Geçmişte termal görüntüleme, kanser teşhisi için denendi ama hiçbir zaman garantili bir yöntem olmadı" dedi.

İngiltere, Termal, Sağlık, Yaşam, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:15 
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