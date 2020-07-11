Müzeden etkilenip tarihi evine taşıdı - Son Dakika

Müzeden etkilenip tarihi evine taşıdı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 62 yaşındaki Osman Sarıçiçek, antika eşyalarla süslediği evinin salonunda adeta tarihi yaşatıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 62 yaşındaki Osman Sarıçiçek, antika eşyalarla süslediği evinin salonunda adeta tarihi yaşatıyor.

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Karakaya Mahallesi'nde yaşayan "Şeker Osman" lakaplı Osman Sarıçiçek, 30 yıl önce kent merkezine taşındı. Burada Kayseri Müzesini gezen Sarıçiçek, tarihi eserlerden etkilenerek antika eşyaları biriktirmeye başladı.

İlçedeki evinin salonunu zamanla müzeye dönüştüren Sarıçiçek, yaklaşık 400 tarihi eşyayı sergiliyor.

Evindeki eserlerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Sarıçiçek, mahallesinde 30 sene yaşadıktan sonra iş değişikliği nedeniyle Kayseri merkeze taşındığını söyledi.

İş çıkışı kentte gezintiye çıkan Sarıçiçek, Kayseri Müzesini ziyaret ettiğini ve bu durumun hayatını değiştiren noktalardan biri olduğunu dile getirdi.

Sarıçiçek, "Kayseri Müzesi'ni gezdim. Müzede tarihi eserleri gördüm. Daha sonra devletten kaçak olmayan ne varsa toplamaya karar verdim. Bu eserleri biriktirdim, zamanla bugüne kadar geldim." ifadesini kullandı.

"Şu anda evimde tek tek sayarsam 400'ün üzerinde tarihi eşya var." diyen Sarıçiçek, bu eserlerin çoğunu satın aldığını vurguladı.

"Evimin salonunda yer kalmadı"

Ömrünü tarih için adadığını anlatan Sarıçiçek, daha çok eksiği olsa da eline geçen birçok eseri başkalarına verdiğini aktardı.

Sarıçiçek, eserleri toplamada zorluklar yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nerede denk gelirse kimden bulduysam bu eserleri aldım. Burada bir eser var. Demir kayış. Bunun için bir evin çatısını bir gün çalışarak tamir ettim ve bu eseri öyle satın aldım. Yeni nesle sorsak kağnı nasıl olur desek bilmez. Eskinin saklama kapları, çömlek, küp, gaz lambası, çıra, lüks, el lambası gibi birçok eser var salonumda. Tarihi, evimin içine sığdırdım. Birçok kişi evime gelip bu eserleri istiyor ama vermiyorum. Evimin salonunda fazla yer kalmadı. Kış günü çok gelen oluyor. Oturuyoruz burada, çayımızı içip sohbet ediyoruz."

Eşinin ilk zamanlar salonu tarihi eserlerle doldurmasına kızdığını anlatan Sarıçiçek, zamanla onun da bu duruma alıştığını ifade etti.

Sarıçiçek, torunlarının eve gelerek tarihi eşyalar hakkında merak ettikleri soruları sorduğunu ve kendisinin de bildiği kadarıyla cevapladığını aktardı.

Bu sayede yeni nesle tarihi de anlattığını belirten Sarıçiçek, salonda bulunan en eski eserin 150 yıllık ata yadigarı heybe olduğunu vurguladı.

Karakaya, Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzeden etkilenip tarihi evine taşıdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzeden etkilenip tarihi evine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]