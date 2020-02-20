"Müzehhibe-i Münevveran" tezhip sergisi Ümraniye'de açıldı

"Müzehhibe-i Münevveran" tezhip sergisi, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Tezhib Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Münevver Üçer'in tezhip çalışmaları yer alıyor.

Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 35 tablo ve 3 heykelin yer aldığına işaret ederek, geleneksel sanatları gençlere sevdirmeye çalıştığını söyledi.

Tezhip sanatının hat sanatıyla, hat sanatının da tezhip sanatıyla beraber anlamlı olduğuna dikkati çeken Üçer, "Burada değişik tarzda yaptığım çalışmalar da var. Bir yenilik arayışındayım, tabii ki 16. yüzyıldaki inceliği bozmadan üstüne bir şeyler koymaya çalışıyorum." dedi.

Üçer, evlerin duvarlarını geleneksel sanat tablolarının süslemesinin önemine değinerek, Ümraniye Belediyesine sanata ve sanatçıya hamilik yapma geleneğini sürdürdüğü için teşekkür etti.

"Bu sanatları görmeden bizim medeniyetimizi anlayamayız"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde belediyelerin geleneksel sanatlara sahip çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünlere öyle geldik. Başta ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel sanatlarda okuyan çocukları cami kubbelerinde kalem işi yaparken görünce çok hoşuma gidiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Benim de biraz hat sanatına ilgim var. Bu eserler bizim hangi medeniyetten geldiğimizi gösteriyor. Nasıl ki St. Petersburg'u görmeden Rusya'yı anlayamazsak, bu sanatları görmeden de bizim medeniyetimizi anlayamayız. Ben sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum."

Hattat Hasan Çelebi ise sergiye ev sahipliği yaptığı için Ümraniye Belediyesine teşekkür ederek, "Belediyeler olmasaydı sanatçılar sergi açacak yer bulamazdı. Belediyelerin salonları olmasa sergiler hep sokakta kalırdı. Onun için bu hizmetleri tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

38 eserin yer aldığı sergi, 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.