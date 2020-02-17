MüzeKart fiyatında indirim yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MüzeKart fiyatında indirim yapıldı - Son Dakika

MüzeKart fiyatında indirim yapıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart, 1 Mart'tan itibaren 60 liradan satışa sunulacak.

MüzeKart fiyatında indirim yapıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart, 1 Mart'tan itibaren 60 liradan satışa sunulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Saraylara bağlı bazı tarihi mekanlara giriş imkanı da sağlayan MüzeKart satış fiyatında indirim yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra "www.muze.gov.tr" adresinden satın alınabilen MüzeKart, 1 Mart 2020 itibarıyla 70 lira yerine 60 liradan satılacak.

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen MüzeKart'ın alındığı tarihten başlayarak bir yıl geçerlilik süresi bulunuyor.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Ayrıca zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kartı sahipleri de müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabiliyor.

Öte yandan, "MüzeKart Akademi" ismiyle 30 liraya satışa sunulan kartla Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilme olanağı veriliyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza
Müze Kart 1 Mart'tan itibaren 60 TL Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:30:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MüzeKart fiyatında indirim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]