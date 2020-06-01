MüzeKartlı sayısı 9 milyona yaklaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret imkanı sunan "MüzeKart" uygulamasıyla 2011'den bugüne yaklaşık 9 milyon kişi MüzeKartlı oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme süreci kapsamında müzeler, 1 8 Mart'ta kapanan kapılarını ziyaretçilerine tekrar açacak. Ziyaretçiler, bir yıl sınırsız giriş hakkı tanıyan MüzeKartlarıyla müzeleri yine gezebilecek.



MüzeKart sahiplerinin, koronavirüs salgını nedeniyle hak kaybı yaşamaması için 18 Mart 2020 ve sonrasında geçerli olan kartların kullanım süreleri, 18 Mart'tan başlayarak müze ve ören yerlerinin kapalı oldukları süre kadar uzatıldı.



Geçen yıl 1 milyon 353 bin 776 kişi müze ziyaretlerinde kolaylık sağlayan MüzeKarta sahip olurken, aynı dönemde 4 milyon 971 bin 14 kişi de müze ve ören yerlerini bu kartla ziyaret etti.



Satın alındığı tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar'a bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerine, 1 yıl boyunca ücretsiz giriş olanağı sağlayan MüzeKartlı sayısı 2011'den bugüne 9 milyona yaklaştı.



Fotoğraflı kimlik belgesi yeterli



MüzeKart edinmek isteyenlerin, fotoğraflı bir kimlik belgesiyle MüzeKart satış noktalarına başvurması veya internet üzerinden kartını sipariş etmek üzere "www.muze.gov.tr" ve " www.muzekart.com" adresli web sitelerini ziyaret etmesi yeterli oluyor.



İlk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 60 lira olarak satışa sunuluyor.



Yıllar içinde MüzeKart, MüzeKart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Museum Pass Türkiye, Museum İstanbul, Museum Pass Kapadokya, Müzekart+, Museum Pass Akdeniz (mobil) ve Museum Pass Ege (mobil) gibi çeşitli özelliklerle de tarih meraklılarına sunuldu.



En güzel Kadınlar Günü hediyesi



8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de özel bir MüzeKart tasarlandı. 1935 seçimleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren 17 kadın milletvekili anısına hazırlanan kartlarla, bir yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar'a bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde tarihte yolculuğa çıkılabiliyor ve kart hediye olarak alınabiliyor.



İlk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 60 lira olarak satışa sunuluyor.



Yabancılar için kolaylık "Museum Pass İstanbul" ve "Museum Pass Türkiye"



"Museum Pass İstanbul", yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçları temel alınarak kurgulandı. İstanbul'daki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 14 müzeyi 5 gün boyunca ziyaret edebilme olanağı sunan kart, 325 liradan satılıyor.



Özellikle yabancı misafirlere kolaylık sağlayan ve geçerliliği ilk müze ziyaretiyle başlayan Museum Pass İstanbul, gişe kuyruğunda beklemeden doğrudan turnikelerden geçerek Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Kariye Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi'ni ziyaret etme olanağı veriyor.



Museum Pass Türkiye ile de yine Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yeri 15 gün boyunca ziyaret edilebiliyor. İlk müze ve ören yeri girişinden itibaren 15 gün boyunca geçerli olan Museum Pass Türkiye ise 550 liradan satılıyor.



"MüzeKart+"



Türk vatandaşlarının müze ziyaretlerinin yanı sıra diğer kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını kolaylaştıran "MüzeKart+" uygulaması ise 60 lira karşılığında temin edilebiliyor.



Çeşitli özel müzelerle kültürel ve turistik mekanlara girişlerde değişen oranlarda indirim sağlayan kart, bu kurumların kafelerinde ve hediyelik eşya dükkanlarında da çeşitli fiyat avantajları sunuyor.